Ургант высмеял удаление «домашнего порно» с Pornhub

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял новость о том, что популярный порносайт Pornhub удалил несколько миллионов роликов, загруженных пользователями. Выпуск передачи доступен на YouTube.

Ургант отметил, что порносайт после изменения политики сервиса удалил видео от неподтвержденных пользователей, и пошутил, что люди больше не смогут увидеть видео с бывшим генпрокурором Юрием Скуратовым. Речь идет о записи 1999 года, на который человек, похожий на Скуратова, занимался сексом с двумя девушками. После трансляции ролика в эфире программы «Вести» генпрокурора отстранили от занимаемой должности.

«Ну а если вы все-таки решили посмотреть домашнее порно от неподтвержденного источника, всегда можно включить "Международную пилораму"», — иронично заключил Ургант.

В середине декабря Pornhub удалил большую часть роликов после обвинений в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними. С порносайта было удалено 8,8 миллиона видео.