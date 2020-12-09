Ургант обнаружил «угрозу» в запрете на спиртное после вакцинации от COVID-19

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил об «угрозе», которую таит запрет на спиртное после вакцинации от COVID-19. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

По словам Урганта, 42 дня без алкоголя — это приличный срок, который «могут выдержать не все». «Угроза нависла над всеми российскими театрами, ЖЭКами, преподавательским составом профессиональных колледжей», — пошутил ведущий.

«Вопрос в том, где найти этот промежуток в 42 дня, чтобы не было поводов. Праздники же», — добавил Ургант. Декабрь он счел не подходящим для этого временем: 12 декабря отмечается День Конституции, за которую «в этом году пьем как за новорожденную», а 30 декабря — день основания Советского союза.

Ведущий отметил, что единственное подходящее время — это промежуток между Днем России и Днем ВДВ. «И там попадает, правда, День Петра и Февронии, но это день любви, семьи и верности, поэтому смысл тут пить?» — заключил Ургант.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок воздержания от спиртных напитков перед прививкой от COVID–19. По ее словам, минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нее нельзя принимать алкоголь. Также не рекомендуется курить до и после введения препарата, так как это сильно раздражает легкие. Попова призвала россиян снизить напряжение на организм перед иммунизацией, воздержавшись от алкоголя и сигарет.