Ургант высмеял появление Моргенштерна на «Давай поженимся!»

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире собственного вечернего шоу посмеялся над блогером и рэпером Алишером Моргенштерном (настоящее имя — Алишер Валеев), который появился в программе «Давай поженимся!» Выпуск «Вечернего Урганта» доступен на сайте телеканала.

Ургант пошутил, что произошел «уникальный случай», когда в одной студии находились два человека с татуировкой «666». Он сказал, что последний раз схожая ситуация случалась на съемочной площадке фильма «Жестокий романс» в сцене «Эх, Лариса Дмитриевна, продал я свою ласточку».

Соведущий Дмитрий Хрусталев уточнил, что пока неизвестно, какую роль отвели авторы «Давай поженимся!» Моргенштерну: пришел ли он в качестве жениха или сюрприза жениха. На это Ургант ответил, что уверен в первом варианте. «Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн», — иронично заключил Ургант.

О появлении Моргенштерна в передаче «Давай поженимся!» сообщила ведущая программы Лариса Гузеева. Соответствующие сторис она опубликовала в своем Instagram. На кадрах видно, что артист стоит на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала он танцует, а затем останавливается и поправляет прическу.