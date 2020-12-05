Бывший российский депутат заказал сыну концерт Моргенштерна

Бывший депутат городского совета Калининграда Олег Шкиль заказал на праздник в честь десятилетия сына концерт рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 5 декабря.

В качестве доказательства телеканал представил кадры с мероприятия: на них рэпер выступает в помещении, увешанном воздушными шарами, перед толпой детей. Отмечается, что действие происходило в клубе бывшего чиновника в разгар пандемии коронавируса.

Шкиль дважды избирался депутатом горсовета Калининграда, ныне он занимается бизнесом.

30 ноября стало известно, что Моргенштерн заработал четыре миллиона рублей за двухчасовое выступление на корпоративе компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Также сообщалось, что хип-хоп-исполнитель вошел в топ самых популярных музыкантов в России по версии сервиса Spotify.