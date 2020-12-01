Моргенштерн, «Король и Шут» и BTS стали самыми популярными музыкантами в России

Рэпер Моргенштерн, южнокорейская группа BTS и коллектив «Король и Шут» вошли в топ самых популярных музыкантов в России по версии сервиса Spotify. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 1 декабря.
Отмечается, что русскоязычный рэп стал самым популярным музыкальным жанром среди пользователей, которые больше всего слушали хип-хоп-исполнителей Моргенштерна, Скриптонита, ЛСП, Kizaru и Boulevard Depo.
Среди певиц самой популярной стала американка Билли Айлиш, за ней идут поп-рок-исполнительница Дора, артистки Ариана Гранде, Алена Швец и Zivert. Кей-поп-группа BTS возглавила список наиболее прослушиваемых музыкальных коллективов. На втором месте — хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, а группа «Король и Шут» заняла третью строчку. На четвертом месте — еще один южнокорейский герлз-бэнд Blackpink, на пятом — американские рэперы $uicideBoy$.
Самой популярной песней у пользователей Spotify стала композиция «Снова я напиваюсь» исполнителя Slava Marlow, саунд-продюсера треков Моргенштерна.