Моргенштерн заработал четыре миллиона рублей за вечер

Рэп-исполнитель Моргенштерн выступил в Екатеринбурге на закрытом корпоративе компании «Сима-ленд». За двухчасовое выступление он заработал четыре миллиона рублей, сообщает издание Е1.ru.

Артист прилетел в Екатеринбург днем в пятницу, 27 ноября, и сообщил своим подписчикам в соцсетях, что он доделывает «клип за 10 миллионов рублей» в номере местной гостиницы.

Сам рэпер не афишировал свое выступление. Участники мероприятия также не стали размещать фотографии и видео с закрытой вечеринки в социальных сетях. По всей вероятности, сотрудникам компании запретили снимать выступление Моргенштерна. Кадры с корпоратива опубликовал в своем Instagram Табриз Шахиди, руководитель компании «Империя музыки», организовавшей концерт.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что из-за пандемии коронавируса на всех государственных предприятиях отменяются новогодние корпоративы. Он также рекомендовал всем работодателям отказаться от вечеринок.