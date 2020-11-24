Лидер группы «Несчастный случай» осудил новогодние шоу с Моргенштерном

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев осудил новогодние шоу с участием рэп-артиста Алишера Моргенштерна. Об этом он заявил в эфире НСН.

Кортнев отметил, что появление современных музыкальных исполнителей в новогодних «Голубых огоньках» будет выглядеть неуместно. «Зачем зрителям этого шоу, возраст которых составляет 50 или 55 плюс, молодежные исполнители?» — возмутился он.

По мнению лидера группы «Несчастный случай», Новый год — «тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители не нужны публике». Кортнев заявил, что от ликвидации новогодних «огоньков» «всем нам будет только лучше».

Ранее в приглашении таких исполнителей, как Моргенштерн и группа Little Big, увидел спасение новогодних телешоу продюсер, композитор Виктор Дробыш. По его мнению, благодаря современным артистам можно вернуть популярность новогодних программ.