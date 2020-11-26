Ургант посвятил песню российскому катку в форме пениса

Телеведущий Иван Ургант посвятил песню новосибирскому катку в форме пениса. Он исполнил ее в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Так Ургант прокомментировал новость о том, что власти Новосибирска решили не менять форму катка в этом году. «Хочу внимательным людям сказать: ну катайтесь, получайте удовольствие. В некоторых городах администрация сделала наоборот: вместо катка положили...как сказать...ничего не положили», — пошутил ведущий.

Он также отметил, что ему хочется поддержать власти города, и исполнил песню на мотив композиции Евгения Мартынова «Лебединая верность», заменив слова. «По катку новосибирскому солнечным днем мы катались, взявшись за руки, вместе, вдвоем. Синий лед искрится ласково, но в этот миг из окна администрации слышится крик: "А каток-то в виде пениса вот такой лежит"», — спел Ургант, однако после этого соведущий Дмитрий Хрсталев пошутил о том, что не стоит использовать слово «пенис» на первом канале, и посоветовал заменить его, как в новости. «А каток-то в виде фаллоса», — перепел Ургант последнюю строчку.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирска решили сохранить городской каток в форме пениса, ставший предметом шуток местных жителей в прошлом году. Макет катка показала вице-мэр города Анна Терешкова на своей странице в Facebook.

Каток в форме пениса залили в Новосибирске в 2019 году. К таким выводам пришли местные жители, увидев в Facebook снимки c квадрокоптера. Тогда Анна Терешкова написала в своем Facebook: «Настоящее искусство должно возбуждать!». Недовольным она ответила, что каток переделывать не будут.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал шутки горожан: «В психиатрии есть такой тест, когда показывают разные пятна (речь идет о тесте Роршаха — прим. «Ленты.ру»). В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен».