Побывавший в коме соведущий Урганта вернулся в эфир и встал на лыжи

Соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев, в середине ноября побывавший в искусственной коме, вернулся в эфир Первого канала. Выпуск с ним был показан 23 ноября. В тот же день он опубликовал в Instagram фото, как встал на лыжи.

«Первый снег за два года. Грех не воспользоваться!» — подписал артист снимок, сделанный в парке «Ходынское поле» на северо-западе Москвы. В комментариях к фото поклонники порадовались за Хрусталева и пожелали ему полного выздоровления.

В эфире «Вечернего Урганта» Хрусталев отметил, что, если читать то, что о нем пишут СМИ, у него все плохо, однако это не так. «Меня некоторые издания похоронили. Люди видят меня на улице и крестятся», — подшутил артист. В выпуске Ургант, обсуждая вакцину от коронавируса, предложил испытать ее на комике. «Ты парень крепкий», — констатировал ведущий.

Хрусталев был госпитализирован 14 ноября. Медики вводили его в искусственную кому. Неофициально сообщалось, что специалисты не сразу смогли определить диагноз артиста. Среди вариантов фигурировали заражение коронавирусом и интоксикация. Однако вскоре ведущего вывели из комы и выписали из больницы.

Юморист сообщал, что ему стало плохо в такси по дороге из Петербурга в поселок Репино, куда он направлялся к родственникам. Он потерял сознание, в больницу его отвез водитель такси. Артист также указал предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». В эфире Первого канала его не было около недели.

В связи с большим вниманием к Хрусталеву из-за неясного диагноза и крайне быстрой выпиской из медицинского учреждения в соцсетях стали появляться сообщения, что история с госпитализацией якобы является пиаром. Супруга Хрусталева, певица Мария Гончарук резко отреагировала на подобные обвинения. Она отметила, что комментаторы, пишущие об этом, — жестокие люди. Гончарук также подвергла критике то, как ситуацию освещали СМИ.