Жена Хрусталева резко отреагировала на новости о супруге

Жена соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева певица Мария Гончарук резко отреагировала на новости о супруге. Она выложила пост на своей странице в Instagram.

«Хочется обратить внимание не только на журналистскую этику, но и на врачебную (и всего медперсонала в том числе), да и на просто общечеловеческую. Только не говорите потом, что это ваш долг написать какую-то ***** непроверенную и мнить себя специалистами своего дела. И главное, фото чб добавить, так же больше просмотров будет!» — написала она.

Она отметила, что комментаторы, считающие болезнь «пиаром», — жестокие люди. «Ну, а слить личную информацию — это у нас святое, хлебом не корми», — добавила Гончарук.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков усомнился в верности диагноза Хрусталева. Он объяснил, почему заявление комика о «лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления» некорректно. По его словам, Хрусталев вряд ли стал бы экспериментировать на себе, а обратился бы к профессионалам. «Я думаю, скорее всего, это коммерческий ход», — посчитал Ковальков.

Телеведущий попал в больницу 14 ноября. Медики вводили Хрусталева в искусственную кому. Утверждается, что специалисты не сразу смогли определить диагноз артиста. По неофициальным данным, рассматривались в том числе заражение коронавирусом и интоксикация. Позже ведущего вывели из комы и выписали из больницы.

После этого юморист опубликовал пост, в котором рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино. Он потерял сознание и благодаря водителю оказался в медицинском учреждении. Артист также указал предварительный диагноз и сообщил, что пройдет более тщательное обследование у врачей.