Представитель Хрусталева прокомментировала сомнения врача в его диагнозе

Диагноз соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева не устроил представителей артиста. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила менеджер юмориста Анна Тригуб.

«Мне абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей», — отметила она. Так представитель прокомментировала заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова, указавшего, что он сомневается в верности диагноза Хрусталева и что его госпитализация может быть «коммерческим ходом».

Тригуб подчеркнула, что артист будет проходить дополнительное обследование, так как их тоже «до конца не устроил этот диагноз». «Это пустопорожняя история. По ней нужно обращаться к бабкам, которые семечки едят у подъезда», — добавила она.

Ранее доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, почему считает заявление комика о «лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления» некорректным. Он заметил, что лекарственная несовместимость возможна, но это уголовная ошибка врача, переутомление в текущих реалиях из-за запретов маловероятно, а на диеты звезды садятся только под присмотром профессионалов.

Телеведущий попал в больницу 14 ноября. Медики вводили Хрусталева в искусственную кому. Утверждается, что специалисты не сразу смогли определить диагноз артиста. По неофициальным данным, рассматривались в том числе заражение коронавирусом и интоксикация. Позже ведущего вывели из комы и выписали из больницы.

Хрусталев после этого опубликовал пост. Юморист рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, он потерял сознание и благодаря водителю оказался в медицинском учреждении. Артист также указал предварительный диагноз и сообщил, что пройдет более тщательное обследование у врачей.