Соведущего «Вечернего Урганта» вывели из комы

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева вывели из искусственной комы, он чувствует себя хорошо. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Врачи дали ведущему снотворное, сейчас он спит. По данным Telegram-канала, Хрусталев ехал к матери в Репино на такси, но по дороге почувствовал себя плохо. В салоне машины он начал терять сознание, и водитель повез его в ближайшую больницу.

Хрусталев попал в реанимацию больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга, врачи ввели его в искусственную кому. По данным СМИ, это медицинское учреждение принимает пациентов с коронавирусом. Незадолго до госпитализации артист чувствовал себя хорошо и не имел жалоб на здоровье. Starhit сообщил, что окружение Хрусталева пока не комментирует его состояние, однако телеведущий Иван Ургант подтвердил ТАСС госпитализацию коллеги.

41-летний Хрусталев — бывший участник КВН, шоу Comedy Club и Comedy Woman, был членом жюри проекта «Танцуй» на Первом канале. Соведущим Урганта в вечернем шоу он стал в 2013 году. В октябре 2018-го дебютировал на театральной сцене: сыграл роль Свирида Голохвастова, главного героя музыкальной комедии «За двумя зайцами» в театре «Русская песня». Голосом Хрусталева заговорит Заяц в новых сериях «Ну, погоди!».