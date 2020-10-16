Соведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем алкоголизме

Комик Дмитрий Хрусталев в беседе с журналисткой Ириной Шихман рассказал о своих проблемах с алкоголем. Беседа доступна на YouTube-канале «А поговорить?».

Соведущий шоу «Вечерний Ургант» рассказал, что перестал употреблять спиртные напитки несколько лет назад, потому что зависимость мешала ему жить. «Алкоголь — это вред и яд. И он приносил мне очень много вреда в жизни. И в личной жизни, и в здоровье, и в репутации», — рассказал Хрусталев.

По словам комика, он бросил пить постепенно. Для этого ему сперва пришлось осознать тот факт, что он — алкоголик.

«Это не моя вина. Я не виноват, это моя беда… Никто не хочет жить с алкоголиком», — поделился своими мыслями ведущий Первого канала. В настоящее время мужчина старается познать себя в трезвом состоянии: несколько лет ходит на йогу и делает иглоукалывание. Он утверждает, что бросил пить навсегда.

В апреле 2019 года Дмитрия Хрусталева лишили водительских прав за то, что тот отказался пройти тест на алкоголь. При этом в интервью Ирине Шихман комик заявил, что на тот момент уже бросил пить. Он не захотел пройти медицинское освидетельствование, потому что опаздывал на съемки передачи.