Бывшая звезда Comedy Woman рассказала о физическом отторжении от шоу

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своем уходе из шоу и призналась, что испытывала от него физическое отторжение. Эти темы она обсудила на передаче «Эмпатия Манучи», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Борщевой, период ухода из Comedy Woman стал переломным в ее жизни. Артистка отметила, что всегда держалась на шоу особнячком: когда начались съемки, у нее уже была семья и ребенок, поэтому у нее не было возможности проводить столько же времени на работе, сколько проводили другие участницы.

Борщева отметила, что в последние месяцы работы на Comedy Woman участвовала только в групповых номерах. Однажды она просидела целый съемочный день, ожидая номера, в котором у нее «были хоть какие-то слова», однако съемки отменили, так как Дмитрий Хрусталев почувствовал себя плохо. После этого она задала себе вопрос, зачем ей это нужно и зачем она сидит, и окончательно приняла решение уйти из шоу.

«У меня было какое-то физическое отторжение от всего этого. Чтоб ты понимал, я приходила в офис, и мне было прям плохо, у меня ватные ноги становились, быстрее хотелось оттуда уйти», — призналась Борщева. Звезда Comedy Woman добавила, что с увольнением для нее связаны несколько обидных эпизодов. В частности, когда она забирала свои вещи, девушка-администратор крикнула: «Девчонки, шкафчик освободился! Налетай!»

В марте Борщева перенесла операцию. Артистка заверила, что все произошло по плану, и в настоящее время ей лишь предстоит пройти реабилитацию. Борщовой прооперировали грыжу белой линии живота в столичной больнице имени С.П. Боткина.