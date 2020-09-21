Звезда Comedy Woman взялась сама ремонтировать купленную в ипотеку квартиру

Одна из героинь юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева приобрела квартиру в Москве и взялась самостоятельно ее ремонтировать. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Звезда выполнила, в частности, часть малярных работ. «Сама не верю, что это сделала — покрасила примерно 40 "квадратов" коридора за шесть часов, в перерыве еще была двенадцатичасовая актерская смена, — написала Борщева. — Встала в пять утра, легла в два ночи. Долгое время заняла подготовка, вся эта обклейка малярным скотчем всего, да еще и не хватило его, пришлось докупить. Сначала было тяжело, потом, когда правильно надела валик и научилась стоять устойчиво на лестнице, стало полегче. К концу покраски приноровилась, открылось второе дыхание, чуть еще и комнату не покрасила».

За день до публикации о начале ремонта актриса рассказала Instagram-подписчикам о том, что она купила квартиру в ипотеку. Кредит ей выдали на 26 лет.

Ранее в сентябре сообщалось о россиянке, которая оформила ипотеку и погасила ее за пять дней. Расторопность заемщицы удивила сотрудников банка, но деньги они взяли.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться