Россиянка взяла ипотеку и погасила ее за пять дней

Жительница города Бор Нижегородской области полностью выплатила ипотечный кредит в рекордно короткий срок — за пять дней. Об этом сообщает областной портал Gipernn.ru.

Как сообщила россиянка, в четверг банк перечислил ей на счет кредитные средства, а уже на следующей неделе, во вторник, она погасила ипотеку целиком. Женщина пояснила, что планировала продать имевшуюся квартиру, а на вырученные деньги купить «двушку» в новостройке. При этом новую жилплощадь она уже выбрала и забронировала, и оплату по договору долевого участия нужно было внести немедленно.

Женщина обратилась в банк, там ей одобрили ипотеку на 13 лет. А спустя пару дней нашелся желающий купить ее прежнее жилье. Во вторник он внес всю сумму, и этими деньгами россиянка тут же погасила жилищный кредит. Расторопность заемщицы удивила сотрудников банка, но деньги они взяли.

Ранее стало известно, что россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки. По итогам июля 2020-го средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость ипотеки снизилась до 9 процентов.

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