В России предложили субсидировать ипотеку для привлекаемых в села медиков

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили субсидировать процентную ставку по ипотеке для медработников, привлекаемых в села. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Также в организации предложили строить служебное жилье для медиков в одном комплексе с приемным помещением фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Как пояснил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль, обеспечение жильем играет существенную роль для закрепления медицинских кадров в сельской местности. Он также указал на необходимость выработать конкретные предложения по реальному достижению целей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», чтобы граждане могли почувствовать их эффективность.

Ранее в сентябре стало известно, что расходы на здравоохранение в России значительно увеличились в период пандемии коронавируса. Так, в Саратовской области, Севастополе и Дагестане траты выросли более чем в три раза, в 16 субъектах — в два-три раза, а в 65 субъектах — менее чем вдвое. Сокращение расходов наблюдалось только в Крыму (на шесть процентов).

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.