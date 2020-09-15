В России удвоились траты на здравоохранение в период пандемии коронавируса

Расходы регионов России на здравоохранение в январе — июле 2020 года увеличились на 472 миллиарда рублей, почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Так, в Саратовской области, Севастополе и Дагестане расходы на здравоохранение выросли более чем в три раза, в 16 субъектах — в два-три раза, а в 65 субъектах — менее чем вдвое. Сокращение расходов наблюдалось только в Крыму (на шесть процентов).

По мнению экспертов, основными причинами удвоения трат стали пандемия коронавируса и реализация национальных проектов. На 2020 год пришелся пик расходов на нацпроект «Здравоохранение» — около 340 миллиардов рублей. Аналитики полагают, что в дальнейшем поддержание регионами расходов на медицину на уровне текущего года маловероятно.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.