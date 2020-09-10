Скорая помощь Калужской области получила новые машины

Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калужской области получил новые машины. Торжественная церемония передачи автомобилей прошла в Калуге, сообщается на официальном портале региональных органов власти.

Всего в область поступило 15 машин скорой помощи, приобретенных за счет федерального бюджета. Они оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другим современным оборудованием.

Ранее, в июне, Калужская область уже получила десять автомобилей скорой. Поставка еще семи в соответствии с распоряжением правительства России в рамках госконтракта с федеральным Минпромторгом ожидается в ближайшее время. «Очень рассчитываем, что парк новых машин сделает более современной работу службы и будет способствовать спасению человеческих жизней», — сказал врио губернатора региона Владислав Шапша.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.