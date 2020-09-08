Более 500 иностранцев получили медпомощь в Волгоградской области с начала года

Более 500 иностранцев получили медицинскую помощь в Волгоградской области с начала 2020 года. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя комитета здравоохранения региона Юлия Верещагина.

Помощь гражданам других стран оказывали в рамках национального проекта «Здравоохранение». «Несмотря на ситуацию с пандемией, сама работа по этому проекту не приостанавливалась — проводится подготовка к получению международных сертификатов качества ISO, созданию и обновлению сайтов медучреждений на английском и других языках, ведению социальных сетей, обучению работников иностранным языкам», — рассказала Верещагина.

Она добавила, что поток иностранцев, получающих медпомощь в волгоградских поликлиниках, снизился из-за пандемии коронавируса. При этом к 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина целевой показатель по региону должен достичь 3570 пролеченных граждан других стран.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.