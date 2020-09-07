В тульской поликлинике установили ЛОР-комбайн

ЛОР-комбайн установили в детской поликлинике №1 имени Лазарева в Туле. Новое диагностическое оборудование поступило в медучреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщается в сюжете телеканала «Россия 1», опубликованного в Telegram-канале нацпроекта.

Стоимость аппарата — 6,5 миллиона рублей. «Видеоэндоскопический осмотр позволяет вывести изображение наружного среднего уха верхних и средних дыхательных путей на экран. Диагностировать можно все заболевания ЛОР-органов», — говорится в сюжете.

Также в поликлинике заменили УЗИ-аппарат для эхокардиографии, использовавшийся врачами с 2003 года. На его место установили новое оборудование за 5,5 миллиона рублей.

Развитие детского здравоохранения является одной из ключевых задач нацпроекта. По нему в России запланирован ремонт и переоснащение медицинских учреждений, которые оказывают помощь детям.

Проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.