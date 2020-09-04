Рекордное число первокурсников поступило в единственный на Камчатке медколледж

Рекордное число первокурсников поступило в единственный в Камчатском крае медицинский колледж. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что в этом году колледж принял 175 студентов на бюджетные места. «И у нас еще изъявили желание учится студенты на внебюджете. Поэтому сверх бюджетных мест набрано еще 37 человек. Всего мы набрали 212 студентов на дневное отделение. Есть еще очно-заочное отделение, на котором учатся с оплатой с полным возмещением затрат. Туда в этом году поступили 82 студента», — рассказала заместитель директора по учебно-методической работе Камчатского медколледжа Светлана Коровашкина.

Количество бюджетных мест в камчатских медицинских вузах и ссузах увеличено в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.