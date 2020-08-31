На привлечение медиков в якутские села выделят втрое больше денег

Власти Якутии предусмотрели на программу по привлечению медицинских работников в села 275 миллионов рублей — втрое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Речь идет о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Большая часть денег на их реализацию в Якутии — 253 миллиона рублей — будет выделена из федерального бюджета. Еще 22 миллиона рублей — из регионального. Всего планируется привлечь в сельские больницы 124 врача и 27 фельдшеров. В пресс-службе правительства отметили, что 50 медиков уже выехали на работу в села.

В 2020 году размер выплат медикам в республике увеличат вдвое: врачи, прибывшие в села, рабочие поселки и поселки городского типа, получат по два миллиона рублей, фельдшеры — по миллиону. Врачам, работающим в городах с населением до 50 тысяч человек, выплатят по миллиону рублей, фельдшерам — по 500 тысяч рублей.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в России с 2012 и 2018 года соответственно. Они предусматривают единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч рублей для фельдшеров, переезжающих в сельскую местность.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.