В Кургане появится центр помощи онкобольным

В Кургане появится центр амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом в пятницу, 28 августа, сообщается на сайте департамента здравоохранения Курганской области.

Как пояснили в ведомстве, новый центр откроется на базе больницы №2. В общей сложности на его создание будет направлено 28 миллионов рублей.

«На подготовку помещений рентген-блока, для которого приобретено новое рентген-диагностическое оборудование, компьютерный томограф, выделено 8 миллионов рублей. Кроме того, из областного бюджета направят 20 миллионов рублей на ремонт крыши и фасадов», — уточнили в депздраве.

Ожидается, что открытие центра позволит сократить сроки обследования пациентов до двух недель и повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии. Кроме того, сотрудники учреждения будут вести диспансерное наблюдение за пациентами и обследовать их на предмет рецидивов заболевания.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.