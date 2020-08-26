Онкоцентр Хабаровского края получит новое оборудование на полмиллиарда рублей

Хабаровский краевой клинический центр онкологии получит новое медицинское оборудование стоимостью почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Средства на покупку новейших аппаратов были выделены из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

В настоящее время часть оборудования уже поступила. Речь идет о рентгенотерапевтическом аппарате, который называют золотым стандартом в лечении заболеваний кожи и подкожных заболеваний. «Особенность данной модели в том, что стол, где размещается пациент, сделан не из металла, а из углепластика, а устройство тератрона позволяет с точностью до миллиметра сформировать 3D-модель злокачественной опухоли и направить именно туда необходимую дозу облучения», — рассказала заместитель главного врача КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» Ирина Енисейская.

В 2020 году программа технического переоснащения онкоцентра в рамках федеральной программы составляет 427 миллионов рублей. В ближайшие месяцы в Хабаровский край поступят еще два рентгенологических и один гамма-аппарат. В будущем году планируется приобретение оборудования на 280 миллионов рублей. Также местные власти планируют развивать первичную диагностику онкологических заболеваний.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.