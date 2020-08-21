Онкоцентр Дагестана получит современное оборудование по нацпроекту

Республиканский онкологический центр Дагестана получит современное оборудование в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Уточняется, что власти Дагестана планируют закупить для онкоцентра два линейных ускорителя. «Это техника мирового уровня — максимально безопасна и позволит повысить результативность лечения онкологических заболеваний», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, до конца текущего года на базе Центральной городской больницы Буйнакска откроется центр амбулаторной онкологической помощи, оснащенный оборудованием на 50 миллионов рублей.

Также, по данным Минздрава, в этом году медицинские учреждения Дагестана получили 57 машин скорой помощи, в том числе 13 автомобилей «неотложки». Ожидается поставка еще 59 единиц.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.