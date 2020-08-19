В Калмыкии появятся медцентры для сельских жителей

Три медицинских центра для оказания специализированной помощи сельским жителям появятся в Калмыкии в ближайшие пять лет. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Медцентры создадут на базе межрайонных больниц: Сарпинской, Яшалтинской и Лаганской. Кикенов отметил, что открытие таких учреждений — «целенаправленная позиция Минздрава России».

«Калмыкия в связи с низкой плотностью населения и небольшими расстояниями между населенными пунктами нуждается в создании медцентров, каждый из которых будет обслуживать жителей нескольких районов. Это позволит создать и кардиологические койки, и неврологические, усилить все виды служб на базе лечебных учреждений», — добавил он.

По словам министра, появление трех медцентров в помощь больнице в Элисте закроет потребности региона: в течение часа туда можно будет доставить любого пациента для оказания специализированной медицинской помощи.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.