Еженедельный день диагностики рака введут в тульских поликлиниках

Еженедельный день диагностики онкологических заболеваний введут во всех поликлиниках Тульской области. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Женщины смогут пройти обследования, позволяющие выявить признаки рака шейки матки и молочной железы. Для этого им нужно посетить гинеколога, а пациентки старше 40 лет будут направлены на маммографию. Мужчины смогут сдать анализ крови на выявление маркеров рака предстательной железы. Кроме того, у всех пациентов старше 40 лет будет возможность сдать анализ на выявление патологий в кишечнике.

Бесплатное обследование можно пройти предварительной записи в медучреждении по месту жительства. Дату диагностики необходимо уточнять там же.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.