Названы абсолютные приоритеты Минздрава России

Национальные проекты являются абсолютными приоритетами Минздрава России «в условиях новых вызовов». Об этом заявил глава министерства Михаил Мурашко, передает ТАСС во вторник, 11 августа.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения, и сегодня перед нами вновь стоят максимально амбициозные задачи, продиктованные новыми реалиями. Вместе с тем, мы уверенно продолжаем реализацию национальных проектов», — заявил он в письме к участникам всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», выделив нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография».

Он подчеркнул, что в этой связи важны не только усилия государства, но и старания гражданского общества. Форум, в свою очередь, дает возможность проведения конструктивных дискуссий, которые должны способствовать «повышению эффективности реализации государственной политики в интересах здоровья граждан».

Форум «Здоровье нации — основа процветания России» проходит с 11 по 13 августа в Москве. Основной его темой в 2020 году стала охрана и укрепление здоровья россиян в условиях новых вызовов, в частности — в условиях пандемии COVID-19.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.