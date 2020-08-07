Владимирская область получит медоборудование за сотни миллионов рублей

Клиники Владимирской области получат оборудование для лечения онкологических заболеваний за 538 миллионов рублей по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации российского региона.

«До конца 2020 года Владимирский областной клинический онкологический диспансер получит 19 единиц техники на 403,3 миллиона рублей, а Центральная городская больница города Коврова — 24 единицы оборудования на 134,9 миллиона рублей», — указано в сообщении.

В частности, Владимирская областная клиническая больница будет оснащена роботизированной системой гистологической и иммуногистохимической диагностики с функцией архивирования. Также пополнится арсенал областной онкологической службы: туда поставят радиотерапевтический комплекс для проведения облучения злокачественных новообразований.

Кроме того, онкологический диспансер получит мультиспиральный компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс, электрохирургический блок, гамма-детектор для интраоперационных исследований, маммограф, аппараты для ультразвуковых исследований и другое медоборудование.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.