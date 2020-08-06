Российской больнице выделили 200 миллионов рублей на оборудование

Более 203 миллионов рублей выделили Владимирской областной клинической больнице на покупку оборудования. Об этом сообщается на сайте регионального департамента здравоохранения.

Средства выделены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», одним из приоритетов которого является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Масштабное переоснащение сосудистой службы сделает более доступными для жителей региона раннюю диагностику и малоинвазивные вмешательства, а также поможет врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам», — сказала исполняющая обязанности директора депздрава Владимирской области Юлия Арсенина.

Всего в больницу закупят 70 единиц современного оборудования, в том числе ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей. Также предусмотрена поставка нейроэндоскопической стойки для проведения высокотехнологичных операций на сосудах головного мозга и малоинвазивных внутричерепных вмешательств; диагностического комплекса для ультразвуковых исследований сердца, сосудов головы и шеи; ультразвуковых аппаратов; аппаратов искусственной вентиляции легких; роботизированных аппаратов для восстановительной терапии верхних и нижних конечностей и другой техники для медицинской реабилитации после инсультов и инфарктов.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.