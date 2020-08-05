У сахалинцев появилась возможность вызвать врача на дом через интернет

У жителей Сахалинской области появилась возможность вызвать врача на дом через интернет. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Сейчас такой услугой могут воспользоваться жители районов Луговое и Ново-Александровск Южно-Сахалинска. К концу недели она станет доступна всем горожанам, а к концу августа — всем жителям Сахалина и Курильских островов.

Регистрация заявки на вызов специалиста проводится в течение нескольких минут. «Если человек обратится за услугой до 10 часов утра, то она будет оказана в день обращения. После 10 утра — на следующий день», — пояснила заместитель директора по информационным технологиям Сахалинского областного медицинского информационного аналитического центра Елена Ханбикова.

Чтобы вызвать врача на дом, необходимо перейти на сайт Госуслуг и авторизоваться. Затем нужно открыть раздел «Услуги» и выбрать категорию «Мое здоровье». Далее пациенту следует кликнуть на пункт «Вызов врача на дом» и заполнить форму записи: указать ФИО и адрес фактического пребывания, причину вызова, а также обозначить дату посещения врача. Как только заявление будет принято, на почту заявителя придет уведомление, а в указанный срок прибудет специалист.

Вызов врача на дом через портал Госуслуг на Сахалине стал возможен благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.