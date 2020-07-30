В Ставрополье отремонтируют почти 600 медучреждений

Почти 600 медицинских учреждений отремонтируют в Ставропольском крае до 2025 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников; его слова приводятся на сайте губернатора Ставрополья.

Колесников уточнил, что ремонт и обновление оборудования проведут в 582 медицинских организациях. На эти цели выделят 13,5 миллиарда рублей.

Он также рассказал, что в сентябре текущего года в крае начнут работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Кочубеевском и Александровском районах. В следующем году запланирована покупка 37 мобильных комплексов для ФАПов.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.