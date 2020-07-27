В российском регионе запустят «навигатор общественного здоровья»

В Вологодской области запустят инновационный проект «Навигатор общественного здоровья», направленный на укрепление здоровья людей и улучшение демографической ситуации. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

«Мы занимаемся диагностикой онкологических заболеваний, а международные исследования показывают, что упор нужно делать на профилактику тех факторов, которые могут к ним привести. И это одна из задач проекта, аналогов которому в России пока нет», — сказал председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

По его словам, реализация проекта в регионе может стать прорывом, «который будет тиражирован по стране».

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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