Детские поликлиники Якутии оснастили медоборудованием за 129 миллионов рублей

В Якутии детские поликлиники оснастили новым медицинским оборудованием на общую сумму более 128,9 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Более 70 единиц современного медицинского оборудования поступило и введено в эксплуатацию в 17 детских поликлиниках республики», — указано в сообщении.

Медучреждения получили в том числе аппараты ультразвуковой диагностики, офтальмологическое оборудование, электрокардиографы, а также один рентгеновский компьютерный томограф.

Ранее сообщалось, что в нижегородской области пять первичных сосудистых отделений больниц получат 95 единиц нового оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение». Им предоставят компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, оборудование для восстановления двигательной активности и многое другое.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.