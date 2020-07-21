Онкодиспансер Ингушетии получит новое оборудование по нацпроекту

Республиканский онкологический диспансер Ингушетии получит более 20 единиц нового оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом рассказала министр здравоохранения региона Зарема Льянова, сообщает ТАСС.

«В целях повышения доступности, качества и эффективности лечения онкологических заболеваний на 2020 год запланировано приобретение 23 единиц медицинского оборудования в республиканский онкологический диспансер, в том числе аппарата магнитно-резонансной томографии, помещение под который находится на стадии подготовки», — отметила Льянова.

Кроме того, по ее словам, предполагается приобрести аппарат С-дуга, сканирующий микроскоп, бронхоскоп, видеодуоденоскоп, колоноскоп, потолочный бестеневой светильник.

«Предусмотрите пригодные для размещения и функционирования техники помещения, подготовьте специалистов для работы с ними, иначе пользы от этих аппаратов жителям республики не будет. Все что касается здоровья людей — самое важное направление. За оборудование лично ответят все ответственные руководители», — заключил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане в рамках национального проекта «Здравоохранение» онкологический диспансер оснастят новым оборудованием стоимостью более 111 миллионов рублей. На выделенные средства приобретут 28 единиц оборудования. В настоящее время медучреждение уже получило аппарат УЗИ экспертного класса.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.