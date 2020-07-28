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Более 20 новых медучреждений появится в Приморье в 2020 году

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Фото: официальный сайт правительства Приморского края

Более 20 новых медицинских учреждений появится в Приморском крае в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), четыре врачебные амбулатории и две модульные поликлиники построят в Приморье рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». «Финансирование на данную программу предусмотрено сразу из двух бюджетов — федерального и краевого. Общая стоимость работ составит более 300 миллионов рублей», — уточнила заместитель министра здравоохранения края Ольга Афанасьева.

Новые ФАПы и амбулатории появятся в 14 муниципальных образованиях региона.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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