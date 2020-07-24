В российской больнице для детей появились два новых аппарата ИВЛ

В Детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга закупили два новых аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для отделения реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«За год через отделение реанимации ДГКБ №11 проходят более 350 детей [сюда госпитализируют детей со всей Свердловской области], четвертой части из которых нужна респираторная поддержка», — говорится в сообщении министерства. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент на аппаратах ИВЛ находятся четыре пациента.

Новые аппараты ИВЛ для больницы закупили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Его планируется реализовать до конца 2024 года. В общей сложности на нацпроект уйдет более 1,7 триллиона рублей. Его основные цели заключаются в обеспечении россиян доступной медицинской помощью и улучшении ее качества, изменении характера отношений между врачами и пациентами, повышении до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрении современных клинических рекомендаций, снижении смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличении средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.