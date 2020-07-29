В Якутии внедрят автоматизированную систему скорой медпомощи

Региональную автоматизированную систему скорой медицинской помощи внедрят в 2020 году в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского минздрава.

Уточняется, что все отделения государственных медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, должны быть подключены к централизованной системе с целью оптимизации работы. Это поможет проконтролировать время, за которое санитарный транспорт доезжает до пациентов и четкое их распределение по больницам в случае госпитализации.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.