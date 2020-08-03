В Минздраве нашли способ облегчить прохождение диспансеризации

Цифровые сервисы смогут облегчить россиянам прохождение диспансеризации. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил замглавы Минздрава России Павел Пугачев.

Он пояснил, что сервисы смогут объединять данные о пациенте из разных медицинских источников, что позволит не привязывать диспансеризацию к одному медучреждению, а также будут напоминать гражданам о необходимости пройти профилактический осмотр. «Это точно может облегчить профилактику и раннюю диагностику заболеваний», — отметил Пугачев.

Говоря о цифровых сервисах как о способе облегчить прохождение диспансеризации, замминистра уточнил, что в России нужно найти такую модель, которая избавит от дублирования осмотров и анализов и позволит человеку самому выбирать, как, где и когда ему удобно это сделать. Также, по его мнению, сервисы помогут сделать диспансеризацию более адресной.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.