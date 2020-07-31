Россиянину с коронавирусом провели операцию на позвоночнике

Работники Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Шевченко провели операцию пациенту с коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

45-летний россиянин с подтвержденной коронавирусной инфекцией по неосторожности получил бытовую травму — осложненный, компрессионный перелом позвоночника. В результате у мужчины нарушилась двигательная функция ног. «Обычно такие пациенты попадают в нейрохирургию областной больницы. Но положить инфицированного больного в "чистое отделение" мы не могли», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Алексей Голованев.

Пострадавшему провели декомпрессию позвоночного канала и установку транспедикулярной фиксирующей системы. Это позволило освободить спинной мозг от осколков и зафиксировать сломанные позвонки. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, он уже может самостоятельно встать с кровати.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.