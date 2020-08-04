Сосудистый центр ЕАО получит оборудование на 37 миллионов рублей

Региональный сосудистый центр Еврейской автономной области (ЕАО) получит оборудование на сумму 37,4 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель начальника управления здравоохранения регионального правительства Наталья Шафорост.

Оборудование поступит в медучреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение». Шафорост уточнила, что для центра уже закупили два комплекса для ультразвуковой диагностики, оборудование для кинезотерапии, а также для восстановления мышечной силы, аппараты для роботизированной механотерапии, тренажеры для тренировки ходьбы с обратной связью и другое. Оборудование привезут и установят в октябре.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.