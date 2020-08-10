Сахалинский госуниверситет собрался открыть факультет для подготовки фельдшеров

Сахалинский государственный университет (СахГУ) собрался открыть набор на образовательную программу по подготовке среднего медицинского персонала в 2021 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко; его слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

По мнению Лимаренко, открытие такого факультета поможет решить проблему с медицинским персоналом в регионе.

Ранее сахалинские власти сообщали, что планируют пополнить медучреждения региона 200 врачами в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на нацпроект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей.

Его цель — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.