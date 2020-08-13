В больнице Екатеринбурга провели операции с использованием уникальных очков

В городской клинической больнице №40 Екатеринбурга провели первые операции с использованием уникальных бинокулярных очков. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Администрация медучреждения заказала для сосудистых хирургов больницы индивидуальные бинокулярные очки с освещением и камерой. Для их изготовления необходимы сложные оптометрические замеры и изучение особенностей зрения хирурга офтальмологом. В настройке учитывается до десяти параметров зрения конкретных врачей, в том числе межзрачковое расстояние, угол наклона взгляда, физиологическое положение хирурга во время операций.

Очки подходят для всех областей хирургии, но в кардио-, нейро- и сосудистой хирургии их применение особенно важно. Они позволяют увидеть не только мелкий сосуд, но и каждый слой его стенки, патологические наросты, микроскопические бляшки.

«Луп, дающих такой высокий уровень визуализации, больше нет ни в одной больнице Уральского региона. Пока в нашем центре сосудистой хирургии такая оптика у двух врачей, но со временем нам всем хотелось бы работать в индивидуальной оптике для более высокого, ювелирного качества работы», — сказала заведующая отделением сосудистой хирургии больницы Алла Лещинская.

Один из первых прооперированных с использованием новой оптики — 58-летний мужчина. Ему провели неотложное вмешательство на сонной артерии для профилактики инсульта. Операция прошла без осложнений, пациент выписан и уже вернулся к привычному образу жизни.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.