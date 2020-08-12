Российским медикам доплатят за выявление рака на ранних стадиях

Российские медработники будут получать дополнительные выплаты за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Соответствующий приказ издан министерством здравоохранения России, говорится на сайте ведомства.

За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, будет выплачена тысяча рублей: 500 рублей получит врач, ответственный за профосмотр и диспансеризацию, и еще 500 рублей — медики, назначившие диагностику и установившие наблюдение за пациентом.

В приказе минздрава также прописан прописан алгоритм действий медицинских и страховых организаций, территориальных фондов, указаны сроки обработки информации и перечисления средств, а также приложены образцы заявок на получение средств, соглашения территориального фонда ОМС и медицинской организации на софинансирование расходов для осуществления денежных выплат.

На эти цели в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования запланировано выделение 1,2 миллиарда ежегодно в течение ближайших трех лет.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также нацпроект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.