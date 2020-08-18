На развитие онкослужбы Амурской области выделят 800 миллионов рублей

Более 800 миллионов рублей направят на развитие онкологической службы Амурской области в 2020 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Его слова приводятся на сайте Минздрава.

Мурашко уточнил, что из выделенных средств около 500 миллионов рублей пойдет на закупку лекарств. На остальные деньги планируется приобрести тяжелое оборудование: аппарат МРТ, мобильные медицинские комплексы для работы в сельской местности, аппараты для диагностики злокачественных образований гистологическим методом.

Подводя итоги рабочей поездки по ДФО, министр отметил, что развитие региональных систем здравоохранения во многом зависит от ответственного подхода руководства субъектов. «Там, где системно работает правительство, есть нацеленность на развитие инфраструктуры, привлечение кадров, ситуация отличается в лучшую сторону. С губернаторами мы обсудили ряд мер, которые необходимы для регионов с низкой плотностью населения, с труднодоступными территориями», — сказал он, подчеркнув, что эти меры будут реализованы в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федеральных целевых программ.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.