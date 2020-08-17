Свердловские онкологи усовершенствовали лечение пациентов

Онкологи Свердловской области усовершенствовали технологии лечения пациентов с некоторыми видами опухолей. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Регион стал одним из первых в России, где в постоянную практику внедрено выполнение одномоментной имплантации превентивных гастростом и устройств для хронического венозного доступа пациентам с опухолями головы, шеи и пищевода. Методика позволяет провести подготовку к непрерывному радикальному лечению: химиолучевому и биолучевому.

«Такая предварительная подготовка, а также своевременный индивидуальный подбор терапии сопровождения с учетом соматического состояния больных и объема планируемого противоопухолевого воздействия являются обязательными для успешного излечения и сохранения качества жизни пациентов», — объяснила заведующая радиологическим отделением №3 Свердловского областного онкологического диспансера Оксана Хлебникова.

Совершенствование методик оказания помощи пациентам с онкопатологиями в медучреждении проводят в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до 2024 года. Среди целей проекта — улучшение медицинской инфраструктуры, ликвидация кадрового дефицита отрасли, повышение качества и доступности медицинской помощи, планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, что позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.