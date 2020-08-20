Краснодарский край получил более 20 новых ФАПов

Муниципалитеты Краснодарского края получили 21 новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

На приобретение ФАПов из федерального бюджета было выделено более 138 миллионов рублей. Комплексы получили медицинские учреждения Абинского, Апшеронского, Брюховецкого, Гулькевичского, Ейского, Калининского, Каневского, Крыловского, Крымского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Староминского, Тбилисского, Тихорецкого, Туапсинского и Успенского районов, а также городов Анапы и Сочи.

В администрации Краснодарского края рассказали, что мобильный ФАП позволит выявлять на ранней стадии сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, онкологию, хронические заболевания органов дыхания. Он незаменим для работы с жителями отдаленных населенных пунктов численностью до 100 человек. Каждый месяц квалифицированную помощь на базе мобильного ФАПа могут получать более 200 человек.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.