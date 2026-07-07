Оскорбившая Мбаппе сенатор из Парагвая потребовала от футболиста извинений

Сенатор из Парагвая Амарилья потребовала от футболиста Мбаппе извинений

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья, оскорбившая нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, потребовала от футболиста извинений. Ее слова приводятся на странице в социальной сети X.

Амарилья призналась, что ее посты были написаны под сильными эмоциями, так как ее задело, как высмеивали парагвайских футболистов, которые бились до конца. Одновременно она пожалела о резких выражениях и удалила пост, осознав, что сама повторила те же оскорбления, которые ей часто адресуют.

Сенатор потребовала от футболиста публичных извинений, отметив, что он не знает ее и не имеет права оценивать. Она напомнила, что избрана народом Парагвая. Сенатор призвала уважать ее и пригрозила судебным иском в случае отказа от извинений, считая, что подобные выпады нельзя оставлять без последствий.

Ранее Амарилья назвала Мбаппе «уродливым камерунцем, который прикидывается французом». Также она заявила, что парагвайские футболисты должны были дать ему пощечину после матча 1/8 финала чемпионата мира.

Мбаппе ответил на выпад сенатора: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из‑за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».