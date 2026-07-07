Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:37, 7 июля 2026Спорт

Оскорбившая Мбаппе сенатор из Парагвая потребовала от футболиста извинений

Сенатор из Парагвая Амарилья потребовала от футболиста Мбаппе извинений
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bill Streicher / Imagn Images / Reuters

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья, оскорбившая нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, потребовала от футболиста извинений. Ее слова приводятся на странице в социальной сети X.

Амарилья призналась, что ее посты были написаны под сильными эмоциями, так как ее задело, как высмеивали парагвайских футболистов, которые бились до конца. Одновременно она пожалела о резких выражениях и удалила пост, осознав, что сама повторила те же оскорбления, которые ей часто адресуют.

Сенатор потребовала от футболиста публичных извинений, отметив, что он не знает ее и не имеет права оценивать. Она напомнила, что избрана народом Парагвая. Сенатор призвала уважать ее и пригрозила судебным иском в случае отказа от извинений, считая, что подобные выпады нельзя оставлять без последствий.

Ранее Амарилья назвала Мбаппе «уродливым камерунцем, который прикидывается французом». Также она заявила, что парагвайские футболисты должны были дать ему пощечину после матча 1/8 финала чемпионата мира.

Мбаппе ответил на выпад сенатора: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из‑за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Киевом нашли тело подозреваемой в теракте против олигарха в Монако

    Задержание готовивших нападение на российских правоохранителей террористов попало на видео

    Умер один из создателей танка Т-72

    Резкое падение выпуска коньяка в России связали с Арменией

    Раскрыт подарок Трампа Эрдогану

    Известный российский боксер потребовал миллионы от предпринимателя

    Оскорбившая Мбаппе сенатор из Парагвая потребовала от футболиста извинений

    Буданов сделал заявление о завершении конфликта на Украине и войне с Белоруссией. О чем еще он рассказал в большом интервью?

    Европа испугалась снижения роли США в своей обороне

    Онколог предупредил о ведущих к раку неочевидных привычках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok