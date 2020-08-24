В Свердловской области снизилась смертность от рака

Смертность от рака снизилась на два процента в Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

Достичь этого показателя удалось благодаря профессионализму медиков и реализации национального проекта «Здравоохранение». «Мы все знаем, что коронавирус оказал влияние на обеспечение плановой помощи по всем нозологиям. Это не уникальная ситуация — она актуальна для всех регионов. Однако развитая инфраструктура онкологической службы, ее техническое обеспечение, позволили нам не оставить онкологических больных без необходимой помощи, что повлияло в положительную сторону на такие важные показатели как смертность и пятилетняя выживаемость», — рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Дальнейшему совершенствованию онкологической помощи в регионе способствует открытие на базе Свердловского областного онкологического диспансера Референсного центра лучевой диагностики. С момента открытия центра рентгенологи пересмотрели более 600 исследований и дали по ним свое экспертное заключение.

Улучшение качества онкологической помощи в российских регионах проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. Среди целей проекта — ликвидация кадрового дефицита отрасли, повышение качества и доступности медицинской помощи, планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, что позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.